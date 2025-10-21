Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:34

Удары по Украине сегодня, 21 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России сегодня ночью, 21 октября, нанесли комбинированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 21 октября

Российские военные в ночь на 21 октября нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины, задействовав ракеты комплексов «Искандер-М» и около 100 беспилотников, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Три „Искандера-М“ и около 10 „Гераней“ атаковали военный полигон в Гончаровском Черниговской области. Есть потери среди личного состава ВСУ. Чернигов и северная часть области — без электричества и воды. В Харькове взрывы гремели в индустриальной зоне и в районе аэродромов обслуживания БПЛА. Сообщали о множественных прилетах авиабомб. Уничтожен цех авиаремонтного предприятия, где собирали БПЛА самолетного типа. В Смеле Черкасской области ВС РФ выбивают тяговый состав противника — горит депо. Также целями стали энергетика и объекты связи», — отметил он.

Также был нанесен удар беспилотником «Герань» по цели в окрестностях Павлограда Днепропетровской области, добавил Царев.

В «Черниговводоканале» подтвердили, что во вторник, 21 октября, Чернигов остался без воды из-за отключения электроэнергии. Как сообщили в компании, ситуация сейчас остается сложной.

Всего за ночь на 21 октября зафиксировано около 25 эпизодов атак на центральные и северные регионы Украины, уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Днепропетровской области, по данным подпольщика, нанесена серия атак по аэродрому и железнодорожным узлам, в Полтавской — по складам с топливом и техникой, в Черниговской — по позициям личного состава и техники ВСУ, в Черкасской — по энергообъекту, в Харьковской — по промышленным объектам, в Херсонской — по складам и технике украинской армии.

«В сравнении с предыдущими сутками активность увеличилась примерно на треть. Вероятно, идет разведка боем перед новой волной массированных атак, с акцентом на логистику и энергоцепочки центральных регионов», — заявил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

