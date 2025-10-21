Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:26

Украинские дроны оказались в ловушке российской ПВО

МО: средства ПВО России уничтожили 137 дронов самолетного типа за сутки

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

За последние сутки средствами российской противовоздушной обороны было уничтожено 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также ПВО поразила одну управляемую авиационную бомбу.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказали в ведомстве.

Ранее в Белгородской области беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал сельскохозяйственный трактор во время полевых работ, о чем сообщили в региональном оперативном штабе. Механизатор получил ранения, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, и дальнейшее лечение будет проводиться в амбулаторных условиях.

До этого губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале сообщил, что пожар на одном из цехов газового завода в регионе возник после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что инфраструктура предприятия частично повреждена, но среди сотрудников завода пострадавших нет. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

Украинские дроны оказались в ловушке российской ПВО
