Украинские дроны оказались в ловушке российской ПВО

За последние сутки средствами российской противовоздушной обороны было уничтожено 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также ПВО поразила одну управляемую авиационную бомбу.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказали в ведомстве.

Ранее в Белгородской области беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал сельскохозяйственный трактор во время полевых работ, о чем сообщили в региональном оперативном штабе. Механизатор получил ранения, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, и дальнейшее лечение будет проводиться в амбулаторных условиях.

До этого губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале сообщил, что пожар на одном из цехов газового завода в регионе возник после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что инфраструктура предприятия частично повреждена, но среди сотрудников завода пострадавших нет. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.