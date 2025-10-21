Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:44

Названа страна, которая готовит украинские ДРГ для атак на Россию

Военэксперт Кнутов: Британия готовит украинские ДРГ для атак на Россию

Британские специалисты готовят украинские диверсионно-разведывательные группы, которые совершают атаки на приграничные регионы России, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, обеспечить стопроцентную защиту каждого метра границы с Украиной пока является сложной задачей.

На сегодняшний день обеспечить стопроцентную защиту каждого метра границы с Украиной сложно. Необходимо вложить средства для оборудования колючей проволокой, контрольно-следовой полосой и системой сигнализации, которая является самым дорогим элементом охранных систем. Основную задачу охраны и борьбы с ДРГ осуществляют пограничные войска и Росгвардия. Конечно, задача достаточно сложная, потому что ДРГ хорошо подготовлены. Их часто готовят британские специалисты. Не так давно Служба внешней разведки рассказывала об этом, — пояснил Кнутов.

Он добавил, что украинские ДРГ имеют отличное оснащение, в особенности в области электронных систем. По его словам, российские диверсанты также активно действуют в тылу противника.

Оснащение у украинских ДРГ достаточно хорошее во всех отношениях, особенно в плане различных систем электроники. Но у нас тоже уже накоплен определенный опыт борьбы с ДРГ, и он говорит о том, что эта борьба ведется более или менее успешно. Надо не забывать, что наши ДРГ тоже действуют в тылу противника, и информация, которую мы получаем от них, лежит в основе тех высокоточных ударов ВКС, о которых Минобороны сообщает ежедневно, — резюмировал Кнутов.

Ранее командир добровольческой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин заявил, что ВСУ перешли к тактике действий малыми ДРГ из-за значительных потерь и неспособности проводить контратаки. По его словам, украинская армия таким образом пытается нанести урон российским штурмовым подразделениям на занятых позициях.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
