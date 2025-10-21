Аналитик раскрыл, какие продукты подорожали этой осенью

Этой осенью в России подорожали яйца, мясо, молочная продукция, а также импортные овощи и фрукты, заявил «Вечерней Москве» финансовый аналитик Данил Ковалев. Несмотря на это, по его словам, продуктовая инфляция остается умеренной и во многом зависящей от сезонности.

Яйца, мясо, молочная продукция, импортные овощи и фрукты традиционно дорожают в сентябре-октябре. Рост цен обусловлен увеличением стоимости кормов и сырья, ростом тарифов на транспорт и электроэнергию, сезонным сокращением предложения отечественной продукции, — объяснил Ковалев.

Он уточнил, что стоимость курицы растет уже несколько месяцев, поскольку корма для птиц подорожали на 70%. А существенное повышение цен на картофель он связал с сокращением урожая из-за погодных аномалий этой весной.

Ранее экономист Наталья Проданова заявила, что продукты к новогоднему столу подорожают на 15–18%. По ее словам, особенно подорожают сыр и мясо.