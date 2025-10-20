Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 15:26

Экономист рассказала, на сколько подорожает новогодний стол

Экономист Проданова: продукты к новогоднему столу подорожают на 15–18%

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Продукты к новогоднему столу подорожают на 15–18%, заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова. По ее словам, переданным интернет-изданием «Подмосковье сегодня», особенно подорожают сыр и мясо.

Так, стоимость говядины выросла практически на 15%, свинины — на 12%, курятины — на 8,1%. Мясная нарезка на стол к главному празднику года обойдется в среднем на 6% дороже. <…> Если сравнивать стоимость всех видов сыров за аналогичный период 2024 года, то можно увидеть, что данный показатель вырос практически на 18,3%, — заявила она.

Проданова отметила, что цена огурцов пока соответствует уровню октября 2024 года, однако исключить вероятность дальнейшего роста цен на огурцы и помидоры из теплицы нельзя. Она пояснила, что овощи подвержены сезонным колебаниям, поэтому ближе к декабрю цены могут повыситься.

Также эксперт сообщила, что осенью выросли цены и на яйца, которые являются важным ингредиентом праздничных блюд. Несмотря на то что в октябре 2025 года их стоимость все еще ниже, чем была в 2024 году, повышение на 5%, обусловленное сезоном, выглядит обоснованным, считает Проданова.

Ранее экономист Никита Масленников спрогнозировал рост цен на основные продовольственные товары в России, включая овощи, мясо, птицу и хлебобулочные изделия. Он связал это с инфляцией, засухой в южных и дальневосточных регионах.

