Селедка под шубой подорожала на 9% за год

Стоимость приготовления салата селедка под шубой на четверых человек увеличилась на 9%, передает ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз». Теперь приготовление этого салата обойдется в 293,9 рубля, в то время как годом ранее его стоимость составляла 269,7 рубля.

Для расчетов был использован следующий рецепт салата: 350 г соленой сельди, 400 г картофеля, 350 г столовой свеклы, 200 г моркови, 2 куриных яйца, 100 г репчатого лука и 300 г майонеза. За прошедший год цены на ключевые ингредиенты главного новогоднего салата изменились. Так, стоимость соленой сельди увеличилась с 310 до 392,5 рубля за килограмм, а цена на майонез возросла с 290,8 до 313,9 рубля за килограмм. В то же время десяток яиц стал дешевле — с 109,8 до 92,8 рубля. Картофель подешевел с 53,8 до 41,7 рубля за килограмм, лук — с 48,8 до 41 рубля за килограмм, свекла — с 46,5 до 40,3 рубля за килограмм, а морковь — с 47,2 до 43,9 рубля за килограмм.

В этом году 350 граммов соленой сельди будут стоить 137,4 рубля, два яйца — 18,6 рубля, 300 граммов майонеза — 94,2 рубля, 400 граммов картофеля — 16,7 рубля, 100 граммов лука — 4,1 рубля, 350 граммов свеклы — 14,1 рубля и 200 граммов моркови — 8,8 рубля.

Ранее сообщалось, что в России перед Новым годом подорожали бутерброды с красной икрой — с натуральной красной икрой стали дороже на 13%, а с имитированной — на 24%. При этом стоимость традиционного салата оливье увеличилась незначительно — всего на 4%. Общая стоимость новогоднего стола в среднем по стране выросла на 14%.