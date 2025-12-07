ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 09:20

Селедка под шубой подорожала на 9% за год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Стоимость приготовления салата селедка под шубой на четверых человек увеличилась на 9%, передает ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз». Теперь приготовление этого салата обойдется в 293,9 рубля, в то время как годом ранее его стоимость составляла 269,7 рубля.

Салатник сельди под шубой на четверых за год подорожал на 9%. <…> Таким образом, стоимость салата составила 293,9 руб. против 269,7 руб. годом ранее, — говорится в сообщении.

Для расчетов был использован следующий рецепт салата: 350 г соленой сельди, 400 г картофеля, 350 г столовой свеклы, 200 г моркови, 2 куриных яйца, 100 г репчатого лука и 300 г майонеза. За прошедший год цены на ключевые ингредиенты главного новогоднего салата изменились. Так, стоимость соленой сельди увеличилась с 310 до 392,5 рубля за килограмм, а цена на майонез возросла с 290,8 до 313,9 рубля за килограмм. В то же время десяток яиц стал дешевле — с 109,8 до 92,8 рубля. Картофель подешевел с 53,8 до 41,7 рубля за килограмм, лук — с 48,8 до 41 рубля за килограмм, свекла — с 46,5 до 40,3 рубля за килограмм, а морковь — с 47,2 до 43,9 рубля за килограмм.

В этом году 350 граммов соленой сельди будут стоить 137,4 рубля, два яйца — 18,6 рубля, 300 граммов майонеза — 94,2 рубля, 400 граммов картофеля — 16,7 рубля, 100 граммов лука — 4,1 рубля, 350 граммов свеклы — 14,1 рубля и 200 граммов моркови — 8,8 рубля.

Ранее сообщалось, что в России перед Новым годом подорожали бутерброды с красной икрой — с натуральной красной икрой стали дороже на 13%, а с имитированной — на 24%. При этом стоимость традиционного салата оливье увеличилась незначительно — всего на 4%. Общая стоимость новогоднего стола в среднем по стране выросла на 14%.

Читайте также
Салат, который напоминает Цезарь, но готовится быстрее и сочнее: простой рецепт с ананасом, удивляющий легкостью и свежим вкусом
Общество
Салат, который напоминает Цезарь, но готовится быстрее и сочнее: простой рецепт с ананасом, удивляющий легкостью и свежим вкусом
Салат «Бомба» на Новый год: чумовое сочетание копченого, свежего и жареного — готовлю, и он улетает наравне с оливье и шубой
Общество
Салат «Бомба» на Новый год: чумовое сочетание копченого, свежего и жареного — готовлю, и он улетает наравне с оливье и шубой
Бутерброды с икрой подорожали на 13%
Экономика
Бутерброды с икрой подорожали на 13%
Россия замкнула тройку лидеров среди стран G20 по дешевизне электричества
Мир
Россия замкнула тройку лидеров среди стран G20 по дешевизне электричества
МИД РФ подсчитал потери экономики Европы из-за антироссийских санкций
Власть
МИД РФ подсчитал потери экономики Европы из-за антироссийских санкций
салаты
цены
экономика
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ВАРПЭ поприветствовали возобновление добычи сайры
Неадекват в костюме Адама разгромил цветочный магазин ради одной розы
В Киеве включили известную личность в список лиц «российского империализма»
Удары по Украине сегодня, 7 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Закон о тишине в Калмыкии и Элисте: новые правила конца 2025 года
Идеальный рецепт засолки икры без лишних хлопот: очень просто
Легендарный хоккеист купил картину дочери Кудрявцевой
Премьер Польши ответил на заявление Маска о роспуске Евросоюза
В России предложили «отменить» бойца ММА по примеру Долиной
В школах и садах Ангарска пропало отопление из-за аварии на станции
Банда самого кровавого киллера РФ отправила на тот свет полсотни человек
Налоговая взялась за известного российского артиста
«Удивительная гуманность»: военкор высказался о приговоре по делу «Крокуса»
Стали известны подробности о состоянии россиян, отравившихся на танкере
Юрист назвал три критерия для изъятия земли у россиян
На Солнце случилась двойная сильная вспышка
Появилось видео последствий ДТП с утонувшей машиной в Петербурге
Ян выбил себе титул UFC в поединке с Двалишвили
Названа категория россиян, которая может досрочно выйти на пенсию
Венгерский политолог раскрыл, какой подарок Путину сделала Европа
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.