Lada вновь стала лидером на вторичном авторынке в России

«Автостат»: в августе жители России приобрели 13,5 тыс. автомобилей модели Lada

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Lada 2107 вновь занял лидирующую позицию среди автомобилей с пробегом, сообщает «Автостат». В августе россияне приобрели 13,5 тыс. машин этой марки.

Тройку лидеров по продажам возглавили Kia Rio (11,1 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (10,8 тыс. шт.). На четвертой строчке оказался Ford Focus (9,9 тыс. шт.), а пятое место занял хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (9,8 тыс. шт.). В первую десятку также вошли Toyota Corolla, Lada 4×4 («Нива»), Lada 2170 («Приора»), Toyota Camry и Lada 2190 («Гранта»).

За последний месяц Lada 4×4 показала наибольший рост продаж (+3,2%), Toyota Corolla — снижение (-4,3%), а ВАЗ-2114 — самое значительное падение (-8,4%). Lada 2107 выделилась среди всех автомобилей с наибольшим приростом продаж (+5,3%).

Lada лидирует на вторичном рынке авто, несмотря на высокую конкуренцию. В августе продажи составили 137,5 тыс. единиц. Toyota занимает второе место с 57 тыс., Kia и Hyundai — 33,3 и 31,7 тыс. соответственно. Nissan на пятом месте с 25,1 тыс. Renault упала на девятое место, потеряв 5,2%, а Honda поднялась на седьмую позицию, увеличив продажи на 5,8%.

Ранее сообщалось, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai объявил об отзыве более чем 568 тыс. автомобилей модели Palisade, произведенных в период с 2020 по 2025 год, на территории США. Причиной стали проблемы с пряжками ремней безопасности, которые могут неправильно защелкиваться. Это создает риски для водителя и пассажиров во время движения.

