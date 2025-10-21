В деле экс-главы новосибирской клиники появились новые фигуранты Дело о взятках экс-главы НМИЦ им. Мешалкина пополнилось двумя новыми фигурантами

Уголовное дело о масштабных взятках в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина (НМИЦ) пополнилось двумя новыми фигурантами, передает ТАСС. Следователи привлекли к ответственности людей, которых подозревают в даче взяток. До этого обвинения предъявили бывшему генеральному директору НМИЦ Александру Чернявскому и его заместителю Артему Пухальскому.

Новым фигурантам вменяют дачу взяток в крупном размере по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Чернявский и Пухальский также фигурируют в деле по ст. 290 УК РФ, которая предполагает наказание за незаконное обогащение.

Следствие оценивает сумму предполагаемых взяток в десятки миллионов рублей. В ходе расследования правоохранители изъяли у фигурантов слитки золота, коллекцию дорогих часов и крупные суммы наличных в рублях, долларах и евро.

НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина, расположенный в Новосибирске, является одним из крупнейших многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения РФ. Центр известен своими достижениями в сердечно-сосудистой хирургии и проведением уникальных операций как на российском, так и на мировом уровне.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил топ-менеджера филиала РЖД Дениса Андреева к 12,5 года колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Он хотел получить «откат» с контракта на 105 млн рублей.