21 октября 2025 в 10:29

Задержанный за госизмену рассказал, как шпионил для Украины

Задержанный за госизмену россиянин заявил, что передавал ВСУ данные о ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанный за государственную измену россиянин признался в сборе и передаче ВСУ информации о местах дислокации систем противовоздушной обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. В своих показаниях он сообщил, что в 2019 году, находясь на украинской территории как оппозиционер, участвовал в протестах и налаживал контакты с украинскими военнослужащими.

В 2019 году, находясь на территории Украины в качестве оппозиционера, участвовал в митингах. Там же я познакомился с солдатами ВСУ. По приезде в Москву я начал собирать информацию и передал солдатам ВСУ информацию о местоположении ПВО и других объектов Министерства обороны Российской Федерации, — сказал задержанный.

Ранее в Херсонской области была задержана местная жительница, у которой при обыске по месту жительства обнаружены боевые гранаты и запалы. Следствие установило, что задержанная могла поддерживать связи с другими участниками преступной группы, занимающейся незаконным оборотом оружия.

До этого ЦОС ФСБ обнародовал кадры, зафиксировавшие процесс слежки, задержания и допроса мужчины, планировавшего теракт в администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. Подозреваемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

