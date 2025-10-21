Задержанный за госизмену рассказал, как шпионил для Украины Задержанный за госизмену россиянин заявил, что передавал ВСУ данные о ПВО

Задержанный за государственную измену россиянин признался в сборе и передаче ВСУ информации о местах дислокации систем противовоздушной обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. В своих показаниях он сообщил, что в 2019 году, находясь на украинской территории как оппозиционер, участвовал в протестах и налаживал контакты с украинскими военнослужащими.

В 2019 году, находясь на территории Украины в качестве оппозиционера, участвовал в митингах. Там же я познакомился с солдатами ВСУ. По приезде в Москву я начал собирать информацию и передал солдатам ВСУ информацию о местоположении ПВО и других объектов Министерства обороны Российской Федерации, — сказал задержанный.

Ранее в Херсонской области была задержана местная жительница, у которой при обыске по месту жительства обнаружены боевые гранаты и запалы. Следствие установило, что задержанная могла поддерживать связи с другими участниками преступной группы, занимающейся незаконным оборотом оружия.

До этого ЦОС ФСБ обнародовал кадры, зафиксировавшие процесс слежки, задержания и допроса мужчины, планировавшего теракт в администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. Подозреваемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.