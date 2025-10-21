Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 08:49

«Ласточки» между Петербургом и Псковом временно изменили маршрут

Маршруты пассажирских поездов из Петербурга в Псков и обратно временно изменили

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Маршрут и расписание некоторых пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях были временно изменены, заявили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Отмечается, что по техническим причинам две «Ласточки» № 810 и № 809 вместо обычных остановок проследуют через станции Батецкая и Дно.

По техническим причинам временно изменяются расписание и маршрут следования пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях. Будет изменен маршрут поездов «Ласточка» Псков — Санкт-Петербург и «Ласточка» Санкт-Петербург — Псков, — говорится в сообщении.

В связи с этим время в пути будет увеличено, добавили в ОЖД. Помимо всего прочего пригородный поезд, следующий из Луги в Псков, также пройдет по измененному маршруту через станцию Дно, уточнили в пресс-службе. Россиянам напомнили, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте ОАО «РЖД».

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за происшествия на станции Остряково задержались пять пассажирских поездов. По данным компании «Гранд сервис экспресс», речь идет о составах, следующих на полуостров из Адлера, Санкт-Петербурга, Москвы и Перми.

