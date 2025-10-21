Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 09:13

Названа дата прощания с погибшим на СВО бывшим вице-мэром Челябинска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с бывшим вице-мэром Челябинска Сергеем Репринцевым, погибшим в зоне СВО, состоится 23 октября в Магнитогорске, сообщил 74.RU его сослуживец с позывным Юрист. Экс-чиновник будет похоронен на Левобережном кладбище.

Прощание с Репринцевым Сергеем Викторовичем состоится 23 октября с 12:00 до 13:00, — говорится в заявлении.

Ранее военнослужащий ВС РФ Александр Борматов сообщил, что в зоне специальной военной операции погиб сын губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк. Военнослужащий уточнил, что 26-летний старший лейтенант Андрей Ковтун отправился на фронт в начале СВО и погиб при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о смерти главы Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева, получившего ранения при атаке ВСУ. По словам главы региона, погибший являлся патриотом и входил в число первых сторонников партии «Единая Россия» на данной территории. Утром 1 октября, глава региона информировал о серьезном ранении Леонтьева в результате обстрела. Губернатор тогда сообщил, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Челябинск
чиновники
СВО
смерти
