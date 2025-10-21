Курица в духовке: сочное блюдо с ананасами за 35 минут

Курица в духовке с ананасом — отличный выбор для сытного ужина. Это блюдо легко готовится и всегда получается сочным благодаря мякоти и сладким ананасам. Пропорции можно менять на свой вкус.

Для приготовления курицы в духовке возьмите кусочки филе, смажьте их майонезом, поместите в форму, всыпьте по щепотке соли и перца, сверху распределите ананасовые кольца и посыпьте натертым сыром. Держите в духовой печи при температуре 180 градусов около получаса, пока сырная шапка не подрумянится.

Этот рецепт курицы в духовке с ананасом вас удивит простотой исполнения и ярким сочетанием вкусов. Попробуйте, и это блюдо станет вашим любимым угощением как в будни, так и в праздники.

