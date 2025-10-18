Тыква по-новому: сочное блюдо с апельсином, орехами и ярким соусом

Тыква — это удивительный овощ: она сладкая, но без излишней приторности, ярко-желтая, но не имеет характерной горчинки. Этот продукт словно создан для тех, кто любит экспериментировать на кухне, умея творчески обращаться с ингредиентами.

Для салата с тыквой понадобятся следующие ингредиенты: 1 кг тыквы, 2 ст. л. оливкового масла, 50 мл орехового масла, щепотка молотого красного перца, сок половины лимона и половины апельсина, 300 г руколы, четверть граната, 2 ч. л. соуса наршараб, 50 г грецких орехов, соль и черный молотый перец по вкусу.

Начните с очистки тыквы от кожуры и волокнистой мякоти с семенами — удобнее всего это сделать ложкой. Нарежьте тыкву кубиками со стороной около одного сантиметра. Выложите кусочки на противень, полейте оливковым маслом, посыпьте красным перцем и слегка перемешайте. Запекайте при температуре 200 градусов около 15 минут, затем посолите, снова перемешайте и оставьте в духовке еще на 15 минут, до появления румяной корочки. После этого дайте овощу остыть до комнатной температуры.

Пока тыква запекается, соедините в большой миске свежевыжатые соки лимона и апельсина с ореховым маслом, щедро посолите и поперчите смесь. Грецкие орехи крупно порубите и слегка поджарьте на сухой сковороде. Гранат очистите и достаньте из него около половины стакана зерен. Соедините орехи, гранатовые зерна и руколу.

Выложите руколу с орехами и гранатом на большое блюдо, сверху аккуратно распределите запеченную тыкву. Для завершения сбрызните блюдо насыщенным соусом наршараб, который придаст ему яркий вкус и аппетитный вид. Такое сочетание ингредиентов создаст гармоничное и запоминающееся блюдо.

