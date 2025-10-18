Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 10:30

Тыква по-новому: сочное блюдо с апельсином, орехами и ярким соусом

Салат с тыквой Салат с тыквой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыква — это удивительный овощ: она сладкая, но без излишней приторности, ярко-желтая, но не имеет характерной горчинки. Этот продукт словно создан для тех, кто любит экспериментировать на кухне, умея творчески обращаться с ингредиентами.

Для салата с тыквой понадобятся следующие ингредиенты: 1 кг тыквы, 2 ст. л. оливкового масла, 50 мл орехового масла, щепотка молотого красного перца, сок половины лимона и половины апельсина, 300 г руколы, четверть граната, 2 ч. л. соуса наршараб, 50 г грецких орехов, соль и черный молотый перец по вкусу.

Начните с очистки тыквы от кожуры и волокнистой мякоти с семенами — удобнее всего это сделать ложкой. Нарежьте тыкву кубиками со стороной около одного сантиметра. Выложите кусочки на противень, полейте оливковым маслом, посыпьте красным перцем и слегка перемешайте. Запекайте при температуре 200 градусов около 15 минут, затем посолите, снова перемешайте и оставьте в духовке еще на 15 минут, до появления румяной корочки. После этого дайте овощу остыть до комнатной температуры.

Пока тыква запекается, соедините в большой миске свежевыжатые соки лимона и апельсина с ореховым маслом, щедро посолите и поперчите смесь. Грецкие орехи крупно порубите и слегка поджарьте на сухой сковороде. Гранат очистите и достаньте из него около половины стакана зерен. Соедините орехи, гранатовые зерна и руколу.

Выложите руколу с орехами и гранатом на большое блюдо, сверху аккуратно распределите запеченную тыкву. Для завершения сбрызните блюдо насыщенным соусом наршараб, который придаст ему яркий вкус и аппетитный вид. Такое сочетание ингредиентов создаст гармоничное и запоминающееся блюдо.

Ранее мы привели простой рецепт тыквенного сока.

Читайте также
Американец вырастил тыкву весом в тонну и стал чемпионом мира
США
Американец вырастил тыкву весом в тонну и стал чемпионом мира
Настоящая морковь по-азиатски: вам больше не нужна корейская с рынка. Почему этот рецепт лучше?
Общество
Настоящая морковь по-азиатски: вам больше не нужна корейская с рынка. Почему этот рецепт лучше?
Едим и худеем! 10 простых и полезных рецептов завтраков на каждый день
Семья и жизнь
Едим и худеем! 10 простых и полезных рецептов завтраков на каждый день
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Общество
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Вкуснейшая морковь по-корейски: остро, ароматно, просто и очень вкусно
Семья и жизнь
Вкуснейшая морковь по-корейски: остро, ароматно, просто и очень вкусно
тыква
овощи
рецепт
рецепты
простые рецепты
салаты
закуски
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канадский теннисист поругался с фанатом на русском языке
Теплый осенний салат из тыквы с руколой и фетой: очень интересный вкус
Рабство, подземелье, НЛО: новые версии пропажи семьи Усольцевых в тайге
Спасатели приняли новое решение по пропавшей семье Усольцевых
«Информация о последствиях уточняется»: в приграничном регионе сбили БПЛА
«Герани» сожгли офицеров СБУ под Сумами: удары по Украине 18 октября
Сухоруков вышел на связь после слухов о подозрении на онкологию
Стало известно о ликвидации бросившей сына «валькирии Зеленского»
Россиянам разъяснили написание одного слова в институте Пушкина
Полиция нашла мать выброшенной на мусорку трехмесячной девочки
Бесправник на иномарке переехал лежавшего на дороге пешехода
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 октября: где сбои в РФ
Раскрыт способ облегчить детям бойцов СВО подготовку к ЕГЭ
Москву завалит снегом по колено? Погода в столице в субботу, 18 октября
Как подключить двойную розетку с заземлением — просто о сложном
Глава Башкирии опроверг слухи о причинах взрыва на заводе «Авангард»
Протоиерей назвал самый страшный грех современности
Астрономы предупредили о наступлении магнитных бурь
Названы самые смешные названия деревень России
Британский премьер провел переговоры с Зеленским и лидерами ЕС
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Нежные яблочные кольца с медом и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки
Общество

Нежные яблочные кольца с медом и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.