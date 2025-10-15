Самый полезный напиток на зиму своими руками: готовим тыквенный сок

Осенью тыква — королева кухни. Из нее делают супы, каши, пироги, а самый витаминный вариант — яркий тыквенный сок. Он укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и просто поднимает настроение в холодные дни. Сделать его дома несложно, а хранится напиток всю зиму.

Для приготовления возьмите 1 кг спелой тыквы, 1,5 л воды, 150 г сахара и чуть-чуть лимонной кислоты — буквально 1/3 чайной ложки. Можно добавить немного апельсинового или яблочного сока для свежего вкуса.

Тыкву избавьте от кожуры и семян, нарежьте кубиками. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте тыкву и варите 20–25 минут, пока кусочки не станут мягкими. Слейте часть воды, измельчите массу блендером до пюре и верните в кастрюлю. Влейте оставшуюся воду, добавьте сахар и лимонную кислоту. Проварите 10 минут, постоянно помешивая.

Готовый сок процедите через сито, разлейте по стерилизованным бутылкам или банкам и сразу закатайте. Переверните крышками вниз, укутайте и дайте остыть. Зимой просто встряхните бутылку — и наслаждайтесь вкусом солнца в стакане!

Совет: если хотите более насыщенный аромат, добавьте при варке немного ванили или пару долек апельсина.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: в 100 мл тыквенного сока около 45 ккал, время приготовления — 1 час.

