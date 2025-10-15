Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 17:15

Самый полезный напиток на зиму своими руками: готовим тыквенный сок

Рецепт тыквенного сока Рецепт тыквенного сока Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенью тыква — королева кухни. Из нее делают супы, каши, пироги, а самый витаминный вариант — яркий тыквенный сок. Он укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и просто поднимает настроение в холодные дни. Сделать его дома несложно, а хранится напиток всю зиму.

Для приготовления возьмите 1 кг спелой тыквы, 1,5 л воды, 150 г сахара и чуть-чуть лимонной кислоты — буквально 1/3 чайной ложки. Можно добавить немного апельсинового или яблочного сока для свежего вкуса.

Тыкву избавьте от кожуры и семян, нарежьте кубиками. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте тыкву и варите 20–25 минут, пока кусочки не станут мягкими. Слейте часть воды, измельчите массу блендером до пюре и верните в кастрюлю. Влейте оставшуюся воду, добавьте сахар и лимонную кислоту. Проварите 10 минут, постоянно помешивая.

Готовый сок процедите через сито, разлейте по стерилизованным бутылкам или банкам и сразу закатайте. Переверните крышками вниз, укутайте и дайте остыть. Зимой просто встряхните бутылку — и наслаждайтесь вкусом солнца в стакане!

  • Совет: если хотите более насыщенный аромат, добавьте при варке немного ванили или пару долек апельсина.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: в 100 мл тыквенного сока около 45 ккал, время приготовления — 1 час.

Смотрите другой рецепт на нашем сайте. Токмач — самая вкусная домашняя лапша, лучше магазинной!

рецепты
рецепт
тыква
соки
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Лавров назвал истинное значение саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.