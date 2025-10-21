Тосимицу Мотэги вновь возглавил Министерство иностранных дел Японии

Новое правительство Японии под руководством премьер-министра Санаэ Такаити сформировало свой состав, сообщило агентство Kyodo. Ключевые министерские посты в обновленном кабинете заняли известные политические фигуры. В частности, пост главы МИД вновь занял Тосимицу Мотэги, который уже руководил ведомством с 2019 по 2021 год.

Знаковым авторы называют назначение 44-летнего Синдзиро Коидзуми, сына бывшего премьер-министра, на должность главы оборонного ведомства. Министерство экономики, торговли и промышленности возглавил Ресэй Акадзава, имеющий значительный опыт в международных переговорах. Именно он ранее представлял японскую сторону в сложных дискуссиях с Соединенными Штатами по вопросу торговых пошлин.

Официальное представление нового кабинета министров состоялось при участии генерального секретаря правительства Минору Кихары. Ранее он уже занимал ответственный пост министра обороны страны.

Ранее сообщалось, что председателя Либерально-демократической партии Санаэ Такаити избрали новым премьер-министром Японии. Она стала первой в истории страны женщиной на этом посту. За Такаити проголосовали 237 депутатов из 465.