Бывший вице-мэр российского города погиб на СВО

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб в зоне специальной военной операции, сообщил 74.RU его сослуживец с позывным Юрист. Церемония прощания с погибшим состоится 23 октября в Магнитогорске, после чего его похоронят на Левобережном кладбище. Представители ритуальной службы подтвердили информацию о предстоящих траурных мероприятиях.

Прощание с Репринцевым Сергеем Викторовичем состоится 23 октября с 12:00 до 13:00, — сказал Юрист.

Ранее заместитель руководителя села Мокрая Орловка Грайворонского округа Игорь Кушнарев получил ранение при минометном обстреле, о чем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, бойцы территориальной обороны доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в Центральную районную больницу Грайворона, где медицинский персонал оказал ему необходимую помощь.

Бывший начальник акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России Александр Алеев был направлен в зону проведения специальной военной операции. Чиновник в свое время был осужден за получение взятки и арестован в марте 2023 года.