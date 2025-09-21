«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 07:20

Осужденный за получение взятки экс-чиновник ФТС отправился на СВО

Бывший начальник поста акцизной таможни ФТС Алеев отправился в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший начальник акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России Александр Алеев отправился в зону проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Чиновник был осужден за получение взятки.

Приостановлено — участие ответчика в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, — говорится в документе.

Алеева заключили под стражу еще в марте 2023 года. Ему инкриминировали получение взятки.

Установлено, что с декабря 2022 года по март 2023 года Алеев получил от ООО «Тракер» $22 тыс. (1,8 млн рублей). За это он ускорил оформление товаров народного потребления и подакцизных автомобилей, проходивших через Обнинский таможенный пост Калужской таможни.

В апреле появилась информация, что Алеев попытался выдать найденные у него при обыске миллионы рублей за помощь для СВО. По его словам, он собирал и хранил указанные средства дома. Однако проверка показала, что деньги были взяткой.

СВО
чиновники
суды
осужденные
взятки
ФТС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна просьба SHAMAN на «Интервидении» поразила певицу из Эфиопии
«Выходили из носа»: мужчина встретил жуткую смерть после укуса паука
Во Франции восхитились главным конкурентом «декадентского» Евровидения
Военкоры рассказали о новых успехах ВС России в районе Лимана
Российский фигурист исполнил невероятную серию прыжков
Суд обязал Певчих удалить видео и платить 75 тысяч рублей в день
Куда поехать в декабре за границу на море: где тепло и недорого
Экс-боец ВСУ рассказал, как в него стрелял бывший сослуживец
Российского спортсмена выгнали с Мачу-Пикчу из-за фотографии с флагом
Уголовное дело возбудили по факту обрушения школы в Новосибирской области
Свыше полусотни мин и авиабомб случайно обнаружили в российском регионе
Колумбийских наемников уличили в незнании местоположения Украины
С Днем осеннего равноденствия: подборка бесплатных открыток на Мабон
Депутат назвал новый способ получения социальных выплат
Генпрокурор США рассказала о смертной казни для убийцы Чарли Кирка
Пенсионерам рассказали, кому положена доплата к 1 октября
В МВД рассказали, кого мошенники активно втягивают в преступления
Россиянам объяснили неочевидную опасность фильтров для воды
Стало известно, кто может рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий
Катар вынуждает Нетаньяху сделать «крайне сложный шаг»
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.