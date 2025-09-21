Осужденный за получение взятки экс-чиновник ФТС отправился на СВО Бывший начальник поста акцизной таможни ФТС Алеев отправился в зону СВО

Бывший начальник акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России Александр Алеев отправился в зону проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Чиновник был осужден за получение взятки.

Приостановлено — участие ответчика в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, — говорится в документе.

Алеева заключили под стражу еще в марте 2023 года. Ему инкриминировали получение взятки.

Установлено, что с декабря 2022 года по март 2023 года Алеев получил от ООО «Тракер» $22 тыс. (1,8 млн рублей). За это он ускорил оформление товаров народного потребления и подакцизных автомобилей, проходивших через Обнинский таможенный пост Калужской таможни.

В апреле появилась информация, что Алеев попытался выдать найденные у него при обыске миллионы рублей за помощь для СВО. По его словам, он собирал и хранил указанные средства дома. Однако проверка показала, что деньги были взяткой.