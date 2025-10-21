Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 09:48

Россиянам рассказали, чем грозит хранение крупных сумм на карте

Доцент Валишвили рекомендовала россиянам не хранить на карте крупные суммы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Хранение значительных денежных сумм на банковской карте сопряжено с серьезными рисками потери средств, предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм». По ее словам, опасность возрастает при утрате самой карты или компрометации ее реквизитов. В этом случае есть вероятность, что с карты начнут списывать деньги.

Прежде всего, велика возможность того, что доступ к вашей карте получат аферисты. Это особенно актуально для карт, привязанных к интернет-магазинам и цифровым сервисам. Повышается вероятность несанкционированных списаний, в том числе злоумышленниками, получившими доступ к вашему аккаунту на маркетплейсе, — сказала эксперт.

Валишвили рекомендует размещать свободные средства на накопительных счетах, что позволяет не только получать дополнительный доход, но и оперативно переводить деньги на карту при необходимости. Валишвили советует хранить на карточном счете только сумму, достаточную для покрытия текущих расходов на несколько дней, пополняя баланс по мере надобности с основного накопительного счета.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2026 года цифровые сервисы и поставщики подписок лишатся возможности списывать средства с банковских карт, которые были удалены из личного кабинета или заблокированы пользователем. Соответствующие изменения будут внесены в закон «О защите прав потребителей».

финансы
деньги
карты
экономика
советы
