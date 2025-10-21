Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 09:31

В европейской стране задержали восемь подозреваемых в подготовке диверсий

Туск: восемь человек задержаны в Польше по подозрению в подготовке диверсий

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Grzegorz Krzyzewski/Fotonews/Global Look Press

Восемь человек задержаны в Польше по подозрению в подготовке диверсий, заявил в соцсети X премьер республики Дональд Туск. По его словам, Агентство внутренней безопасности и другие спецслужбы провели операции в различных частях страны.

Они были задержаны в рамках акции, проведенной Агентством внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами, — написал Туск.

Ранее Туск назвал правильным решение суда не выдавать Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Как подчеркнул политик, теперь дело закрыто.

До этого кассационный суд Италии удовлетворил апелляцию защиты украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве «Северных потоков» в 2022 году, о его выдаче Германии. Адвокат Никола Канестрини заявил, что позже пройдет новое судебное заседание.

В свою очередь депутат Госдумы Леонид Слуцкий считает, что следствие в Евросоюзе по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» похоже на фарс. В годовщину диверсии политик отметил, что с подрыва прошло уже три года, а виновных так и не нашли.

Польша
Дональд Туск
задержания
диверсии
