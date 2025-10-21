Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 09:35

Весь Харьков содрогнулся от серии взрывов

Мэр Терехов: в Харькове прозвучали четыре взрыва в Индустриальном районе

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В Харькове прогремела серия взрывов, заявил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. По его словам, они прозвучали в Индустриальном и Немышлянском районах.

Четыре взрыва прозвучали в городе за последние минуты. Предварительно в Индустриальном районе. <…> Также подтвержден удар по Немышлянскому району города, — написал Терехов.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков украинского беспилотника в Батайске произошло обрушение стены жилого многоквартирного дома на Западном шоссе. Уточняется, что никто из людей не пострадал. На улице Октябрьской саперы продолжают обследовать территорию после падения обломков. Повреждения получили торговые павильоны, автомобили и здание частной клиники, добавил губернатор.

До этого в Ульяновской области после атаки украинских БПЛА загорелась подстанция. Информации о пострадавших не поступало. Инцидент произошел в поселке Вешкайма, расположенном в 88 километрах от Ульяновска. После попадания четырех беспилотников прогремели два взрыва. Пожар удалось локализовать.

Украина
Харьков
взрывы
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МГУ закрыли корпус из-за опасной болезни
Известный продюсер грозился изнасиловать соседа и швырялся камнями
Нутрициолог назвала неожиданный фактор, мешающий похудеть
Магнитные бури сегодня, 21 октября: что завтра, повышение давления, апатия
Курица в духовке: сочное блюдо с ананасами за 35 минут
В новом кабмине Японии замечено старое лицо
Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать
В СВР раскрыли, где британская разведка готовит следующие диверсии
«Пошлют умирать»: депутат о желании Британии отправить войска на Украину
«Тысячи камней»: гид рассказал о ловушке, в которую могли попасть Усольцевы
Экс-лидера Франции Саркози поместили в тюрьму Санте
Стало известно, куда перешла аудитория запрещенного Instagram
Раскрыто самое опасное приближающееся событие для Украины
В деле экс-главы новосибирской клиники появились новые фигуранты
Аналитик раскрыл, какие продукты подорожали этой осенью
Стилист оценил возможность возвращения кокошника в моду
СК начал проверку после того, как 186 человек остались без дома из-за ямы
Власти Литвы разрешили требовать компенсаций с наследников Горбачева
Верховный суд Татарстана вынес приговор главарю казанской ОПГ «Кинопленка»
Верховный суд встал на сторону охранника лагеря, убившего пьяного туриста
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.