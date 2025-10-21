Весь Харьков содрогнулся от серии взрывов Мэр Терехов: в Харькове прозвучали четыре взрыва в Индустриальном районе

В Харькове прогремела серия взрывов, заявил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. По его словам, они прозвучали в Индустриальном и Немышлянском районах.

Четыре взрыва прозвучали в городе за последние минуты. Предварительно в Индустриальном районе. <…> Также подтвержден удар по Немышлянскому району города, — написал Терехов.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков украинского беспилотника в Батайске произошло обрушение стены жилого многоквартирного дома на Западном шоссе. Уточняется, что никто из людей не пострадал. На улице Октябрьской саперы продолжают обследовать территорию после падения обломков. Повреждения получили торговые павильоны, автомобили и здание частной клиники, добавил губернатор.

До этого в Ульяновской области после атаки украинских БПЛА загорелась подстанция. Информации о пострадавших не поступало. Инцидент произошел в поселке Вешкайма, расположенном в 88 километрах от Ульяновска. После попадания четырех беспилотников прогремели два взрыва. Пожар удалось локализовать.