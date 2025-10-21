Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 11:57

Пропавшую в горах Челябинской области туристку нашли живой

Пропавшую в горах туристку Полину Захарову нашли живой

Полина Захарова Полина Захарова Фото: Социальные сети

43-летнюю Полину Захарову, пропавшую в горах Южного Урала 18 октября, нашли живой, сообщила NEWS.ru ее знакомая. По словам женщины, туристку везут на квадроцикле в штаб, ей окажут медицинскую помощь. Она также отметила, что Полину обнаружили поисковики на Николаевской тропе. По предварительным данным, туристка просто пошла не в ту сторону.

Нашли только что на Николаевской тропе. Ура. Везут на квадрике. Не туда пошла. Трое суток бродила, от Тюлюка до Николаевки 58 километров, это 14 часов ходу, — сказала знакомая пропавшей туристки.

Ранее стало известно, что Захарова пропала в горах Южного Урала из-за внезапно опустившегося на гору тумана. Она отправилась в горный поход вместе с другими туристами, но подняться на вершину Большого Иремеля решила в одиночестве. Женщина планировала сделать фото с вершины, чтобы подать заявку на звание «Уральский барс». После этого женщина исчезла, ее ищут уже третий день.

По словам туристов, в день восхождения погода испортилась, на гору опустился густой туман, и видимость сильно ухудшилась. Когда группа спустилась в лагерь, Захаровой там уже не было. К поискам исчезнувшей женщины подключились спасатели, волонтеры, кинологи и беспилотники.

туристы
пропажи
горы
Челябинск
поиски
Максим Ширяев
М. Ширяев
