Дерилово, Купянск, Полтавка: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 октября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 21 октября? Что происходит у Алексеевки, Дорожного, Дерилово, Дробышево, Заречного, Купянска, Константиновки, Мирнограда, Никаноровки, Новониколаевки, Полтавки, Плещеевки, Покровска, Предтечино, Северска, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении идут бои на участке между Новониколаевкой и Полтавкой.

«По сведениям источников, войска РФ перешли реку Янчук и вошли в населенный пункт Першотравневое (Злагода). Продолжается расширение зоны контроля ВС РФ к северу и к востоку от Филии. На Покровском направлении войска РФ занимают новые позиции в районе железнодорожного вокзала Покровска. Идут бои на восточных и северных окраинах Мирнограда. На Добропольском участке продолжаются сражения в Родинском, на западной окраине Нового Шахово и у Дорожного. Есть успехи на территории западнее и севернее Бойковки до Никаноровки. ВС РФ с запада заходят в Шахово, ведут встречные бои во Владимировке. На Константиновском направлении продолжаются тяжелые бои в районе Плещеевки и Александро-Шультино. На Краснолиманском направлении сообщается об успехах ВС РФ в Новоселовке и Дробышево. Идут бои на окраине поселка Яровая. Есть продвижение в районе Торского. В Купянске войска РФ продвигаются в городской застройке и занимают новые позиции в районе Центральная Площадь», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ продвигаются на левобережье Волчанска, но бои идут за каждое здание, сообщает Telegram-канал «Два майора».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Идут бои в лесу западнее Синельниково и в районе Тихого. На участке фронта Меловое — Хатнее наши штурмовики продвигаются в лесопосадках, противник проводит встречные действия. Ситуация в Купянске у ВСУ ухудшается. Противник вынужден признать проникновение наших передовых штурмовых подразделений в южную часть города. На Краснолиманском направлении ВС России продавливают оборону противника в районе Новоселовка — Ставки. В Покровске (Красноармейске) ВС России продвигаются в западную часть города. В окрестностях сообщается об успехах в районе Шахово», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Лиманском направлении ВС РФ ломают оборону ВСУ на рубеже Новоселовка — Ставки, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«При поддержке наших расчетов БПЛА штурмовики ВС РФ закрепились в Новоселовке. Наступаем на Дерилово. В районе Белогоровки подразделения ВС РФ взяли под контроль Мирное. В районе Ставков идут бои. Дружковское направление. Во Владимировке продолжаются бои. В Октябрьском (Шахово) подразделения ВС РФ прорвали оборону противника. Западнее и севернее Бойковки ВС РФ взяли под контроль территорию до Никаноровки. В Родинском ситуация сложная из-за огневых позиций ВСУ. Днепропетровское направление. Продолжаем развивать наступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Южнее Вербового произвели зачистку ВСУ. Между Новониколаевкой и Полтавкой идут бои. На участке севернее и восточнее Филии расширили контроль территории и закрепляемся на занятых рубежах. Красноармейское направление. ВС РФ зачистили территорию севернее Чунишино», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

