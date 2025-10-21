Заведующую цехом отправили под домашний арест после отравлений в Бурятии

Заведующую цехом готовой пищевой продукции в Улан-Удэ, связанную с расследованием дела о массовом отравлении, суд поместил под домашний арест, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Бурятия. Продукция данного предприятия поставлялась в розничные магазины.

По уголовному делу о массовом отравлении граждан в отношении обвиняемой — заведующей производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сказали в СК.

Ранее количество пострадавших от отравления продукцией в магазинах «Николаевский» в Улан-Удэ возросло до 121 человека. Из общего числа пострадавших 67 человек были госпитализированы в медицинские учреждения.

На торговую сеть «Николаевский» до этого неоднократно поступали жалобы от потребителей на ненадлежащее качество готовой пищевой продукции. Одна из жительниц города подтвердила информацию о регулярных нарушениях санитарно-гигиенических требований в магазинах данной сети.