21 октября 2025 в 10:07

Количество отравившихся в Улан-Удэ увеличилось до 121 человека

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Количество пострадавших от отравления продукцией в магазинах «Николаевский» в Улан-Удэ увеличилось до 121, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия. Госпитализированы 67 человек.

На сегодня зарегистрирован 121 случай, из них 66 детей. Госпитализированы 67 человек, из них 40 детей, — сказал источник.

Ранее заведующую производством цеха готовой пищевой продукции задержали в Улан-Удэ по делу о массовом отравлении. Женщина стала фигуранткой уголовного дела о производстве и реализации пищевой продукции, не соответствующей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потребителей.

На сеть магазинов «Николаевский» до этого поступали многочисленные жалобы на качество готовой продукции. По свидетельствам местных жителей, в течение нескольких месяцев фиксировались сообщения о проблемах с морковным салатом и пиццей с грибами. Одна из жительниц Улан-Удэ указывала на систематическое нарушение санитарных норм в торговых точках сети.

Улан-Удэ
отравления
Роспотребнадзор
продукты
