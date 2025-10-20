Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 10:56

Массовое отравление в Бурятии привело к первому задержанию

СК: заведующая производством цеха задержана в Улан-Уде после отравлений

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заведующую производством цеха готовой пищевой продукции задержали в Улан-Удэ, где отравились 89 человек, в том числе 49 детей, передает пресс-служба Следственного комитета России. Женщина стала фигуранткой дела о производстве и сбыте еды, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате отравления продукцией торговых точек «Николаевский» в Улан-Удэ увеличилось почти вдвое. Как рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, число обратившихся за медицинской помощью возросло до 89 человек. Состояние большинства характеризуется как стабильное, при этом один человек продолжает находиться в реанимации.

Жалобы на готовую еду из сети магазинов «Николаевский» поступали и до этого. Утверждалось, что местные жители несколько месяцев подряд жаловались на морковный салат и пиццу с грибами. Жительница Улан-Удэ заявила, что в магазине царила антисанитария.

