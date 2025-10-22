Глава РФПИ рассказал о грядущем саммите России и США Дмитриев подтвердил продолжение работы над организацией саммита России и США

Подготовка к предстоящему саммиту между Россией и Соединенными Штатами активно продолжается, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. Он отметил, что журналисты обманом пытаются приуменьшить важность готовящейся встречи.

СМИ искажают комментарий о «ближайшем будущем», чтобы подорвать значимость предстоящего события. Подготовка продолжается, — сказано в публикации.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что грядущий саммит с участием президентов России и США в Будапеште станет «кошмаром для ЕС». По мнению политика, станут ли «еще большим кошмаром» принятые на нем решения, зависит от хода саммита. Однако того, что уже произошло, достаточно, чтобы «испортить всем настроение» в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне и Варшаве, отметил он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти через неделю после переговоров глав МИД США и России. Он также уточнил, что вечером 16 октября отдал распоряжения о создании организационного комитета по подготовке российско-американского саммита.