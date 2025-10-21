Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 23:37

В Венгрии вынесли решение о продлении режима ЧП в стране

Парламент Венгрии продлил режим ЧП на полгода из-за конфликта на Украине

Будапешт, Венгрия Будапешт, Венгрия Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Парламент Венгрии принял решение о продлении действия чрезвычайного положения в стране из-за конфликта на Украине еще на полгода, передает агентство MTI. Особый правовой режим, действующий с весны 2022 года, будет сохранен до 13 мая 2026 года.

Продление чрезвычайного положения на полгода, до 13 мая следующего года, было окончательно принято при поддержке 127 депутатов при 56 голосах против, — сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел республики Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет препятствовать принятию 19-го пакета санкций Евросоюза против России. Он пояснил, что из документа исключены положения, затрагивающие национальные интересы.

До этого Сийярто сказал, что Венгрия намерена обжаловать в судебном порядке решение ЕС о запрете поставок российского газа. Соответствующее решение было принято советом Союза 20 октября во время заседания в Люксембурге.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейской комиссии нужно отказаться от «антироссийских очков» и пересмотреть энергетическую политику в отношении России. Он подчеркнул, что отказ от российских энергоресурсов напоминает «выстрел в собственное колено», а план REPowerEU назвал «абсолютной глупостью».

