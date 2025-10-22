Цветет без подкормок, подвязок и обработок: сажаешь раз — получаешь желтую клумбу на много лет

Если вы мечтаете о красивой клумбе, но не хотите тратить время на сложный уход, посадите календулу! Этот удивительный цветок действительно требует лишь минимального полива в засуху, а в остальном прекрасно обходится без вашего внимания.

Календула будет обильно цвести с июня до самых заморозков, не нуждаясь в подкормках, подвязке или специальных обработках. Ее яркие оранжевые и желтые соцветия создают солнечное настроение в саду, а кроме того, это растение оздоравливает почву и отпугивает многих вредителей.

Сажаешь раз — получаешь желтую клумбу на много лет, так как календула прекрасно размножается самосевом. Этот цветок устойчив к болезням, легко переносит похолодания и продолжает цвести даже в спартанских условиях.

Ранее был назван цветок для создания неубиваемой клумбы — не боится ни дождя, ни жары.