Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 06:46

Цветет без подкормок, подвязок и обработок: сажаешь раз — получаешь желтую клумбу на много лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы мечтаете о красивой клумбе, но не хотите тратить время на сложный уход, посадите календулу! Этот удивительный цветок действительно требует лишь минимального полива в засуху, а в остальном прекрасно обходится без вашего внимания.

Календула будет обильно цвести с июня до самых заморозков, не нуждаясь в подкормках, подвязке или специальных обработках. Ее яркие оранжевые и желтые соцветия создают солнечное настроение в саду, а кроме того, это растение оздоравливает почву и отпугивает многих вредителей.

Сажаешь раз — получаешь желтую клумбу на много лет, так как календула прекрасно размножается самосевом. Этот цветок устойчив к болезням, легко переносит похолодания и продолжает цвести даже в спартанских условиях.

Ранее был назван цветок для создания неубиваемой клумбы — не боится ни дождя, ни жары.

Читайте также
Посадите осенью — любуйтесь цветами до ноября! Весь сад в персиковых жемчужинах без усилий и труда
Общество
Посадите осенью — любуйтесь цветами до ноября! Весь сад в персиковых жемчужинах без усилий и труда
Яркие алые шапки украшают сад 4 месяца. Чудо-многолетник с нежным ароматом лимона и бергамота
Общество
Яркие алые шапки украшают сад 4 месяца. Чудо-многолетник с нежным ароматом лимона и бергамота
Посадите сейчас — получите море цветов: куст, который превращается в белое благоухающее облако
Общество
Посадите сейчас — получите море цветов: куст, который превращается в белое благоухающее облако
Если рассыпать семена по земле в октябре, этот цветок вырастет сам: превратит газон в цветущий рай
Общество
Если рассыпать семена по земле в октябре, этот цветок вырастет сам: превратит газон в цветущий рай
Еще одна причина поехать на дачу: 3 цветка, которые нужно успеть посадить до холодов
Общество
Еще одна причина поехать на дачу: 3 цветка, которые нужно успеть посадить до холодов
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Истребитель со странным набором вооружения заметили на Украине
Технолог рассказала, как ухаживать за вещами из натуральной шерсти
В Госдуме объяснили, в каком случае у водителей будут аннулировать права
Богомаз раскрыл детали теракта с обрушением моста на поезд
Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на Мордовию
Значение поцелуя в сновидении: раскройте тайну сна
Юрист раскрыл нюанс, который нужно учесть при покупке автомобиля
Атомная энергетика США получит плутоний из военных запасов
Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу
Небо над Ярославлем временно закрыли для полетов
Военэксперт объяснил, зачем ВСУ забрасывают ДРГ вглубь России
Двойная эпидемия гриппа и COVID-19 в РФ: кто в опасности, как лечить
Удар по заводу БПЛА и прорыв у Харькова: успехи ВС РФ к утру 22 октября
В Ленобласти сбивают украинские БПЛА
Сон об измене супруга: причины тревоги и советы для отношений
Ирландия взорвалась протестами после изнасилования ребенка мигрантом
«За гранью логики»: психиатр объяснил склонность некоторых людей к экстриму
Воздушное пространство одного региона оказалось под угрозой атаки дронов
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с пластиковыми окнами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 октября
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.