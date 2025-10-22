Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 09:27

Россияне захотели жить на проценты, а не брать кредиты

Webbankir: граждане России видят выгоду в высоких ставках по вкладам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти половина россиян (47,8%) считают для себя более выгодными высокие ставки по банковским вкладам, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Webbankir. Около 30,8% респондентов выразили предпочтение более низким процентным ставкам по кредитам. Затруднились дать ответ 21,4% участников опроса.

Большинство опрошенных (71,1%) полагают, что снижение инфляции в настоящее время более полезно для национальной экономики. При этом 28,9% респондентов видят пользу в быстром экономическом развитии и возможности для бизнеса привлекать заемные средства, чему способствует снижение ключевой ставки.

Ранее финансовый эксперт Александр Гриф в беседе с NEWS.ru заявил, что покупка золота даст большую выгоду по сравнению с банковскими вкладами при сроке инвестирования от пяти лет. Доходность вложений в этот драгоценный металл уже существенно превзошла проценты по депозитам.

До этого банковские учреждения начали повышать ставки по депозитам, чтобы привлечь больше вкладчиков. Как пояснила экономист Ольга Горюкова, кредитной организации может потребоваться срочное дополнительное внешнее фондирование, которое обеспечивается за счет новых вкладов.

