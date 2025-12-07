Что будет с рублем? Курс сегодня, 7 декабря, что с долларом, евро и юанем

Рубль будет стабильным вплоть до следующего заседания Центробанка РФ, которое состоится 19 декабря, заявил финансовый аналитик Александр Шнейдерман. Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 7 декабря?

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, составляет 76,0937 рубля. Курс евро — 88,702 рубля, а курс юаня — 10,7328 рубля.

По мнению экспертов, в течение следующей недели рубль сохранит относительную силу, однако финансовый рынок может столкнуться с действием разнонаправленных факторов. Основным драйвером текущего укрепления российской валюты аналитики называют позитивный геополитический фон.

Что будет с рублем на следующей неделе

По мнению Александра Шнейдермана, в последнее время российская валюта сильно укрепилась благодаря макроэкономической стабильности в РФ и положительному торговому балансу.

«Сейчас в пользу рубля играют макроэкономическая стабильность в России, положительный торговый баланс, низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и значительный рост доли использования рубля в расчетах при внешнеэкономической деятельности», — отметил он.

Аналитик добавил, что рубль точно будет стабильным до заседания Центробанка РФ, которое состоится 19 декабря.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава аналитической компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева в беседе с NEWS.ru объяснила, что текущий курс рубля остается крепким вследствие множества разовых факторов, которые в будущем могут сыграть против российской валюты.

«Мы полагаем, что у финансовых властей есть инструменты умеренного влияния на курс рубля. Мы не ожидаем возвращения механизма валютного коридора в том или ином виде», — подчеркнула Пырьева.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что спрос на рубль продолжит расти, потому что ЦБ РФ объявил об отмене с 8 декабря ограничений для россиян-физлиц и физлиц-резидентов дружественных стран по переводу валюты на счета в зарубежные банки.

«Это может способствовать притоку инвестиций из дружественных стран в российскую экономику и в том числе в российские финансовые активы, а значит, спрос на рубль будет расти. Мы ожидаем, что рубль будет относительно крепким до конца года. Во-первых, потому что Минфин объявил об увеличении продажи валюты по бюджетному правилу с 5 декабря в 46 раз по отношению к предыдущему периоду ноября — начала декабря, а Банк России в связи с этим нарастит до конца месяца продажи валюты до 14,54 млрд рублей в день, что на 60% больше ноябрьского объема», — резюмировала она в разговоре с ТАСС.

