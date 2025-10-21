Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 20:46

Еще одна причина поехать на дачу: 3 цветка, которые нужно успеть посадить до холодов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что сезон посадок завершен, у нас для вас отличные новости! Октябрь — идеальное время для посадки многолетников, которые украсят ваш сад будущей весной. Рассказываем, какие три цветка нужно успеть посадить до холодов.

Стоит специально приехать на дачу, чтобы посадить пионы, которые при осенней посадке успеют укорениться и дадут мощные ростки весной. Не пропустите время для высадки клематисов — их корневая система лучше всего развивается именно в прохладной осенней почве. Еще одна причина поехать на дачу — лилейники, которые хорошо переносят зимовку и рано трогаются в рост весной.

При посадке добавьте в лунки перегной и комплексное удобрение, хорошо полейте и замульчируйте торфом. Эти культуры, посаженные в октябре, успеют адаптироваться до морозов и сэкономят ваше время весной, когда работы в саду будет слишком много. Такой осенний подход гарантирует, что уже в начале следующего сезона ваш сад встретит вас пышным цветением и здоровыми, крепкими растениями.

Ранее был назван многолетник, который завалит сад белыми «звездочками»: посадка под зиму и майское цветение.

Дарья Иванова
Д. Иванова
