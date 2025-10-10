Посадка под зиму и майское цветение: этот многолетник завалит сад белыми «звездочками»

Этот многолетник завалит сад белыми «звездочками». При посадке под зиму майское цветение гарантировано. Растение исключительно просто в уходе: оно морозоустойчиво, хорошо растет как на солнце, так и в полутени, не требует частых подкормок и устойчиво к болезням и вредителям.

Птицемлечник, или орнитогалум, — это неприхотливый луковичный многолетник, который станет жемчужиной вашего весеннего сада. Его главная уникальность — изящные звездообразные цветки, собранные в эффектные кистевидные соцветия, которые распускаются в мае и украшают участок около трех недель.

Для посадки в октябре выберите хорошо дренированный участок с водопроницаемой, лучше песчаной почвой. Луковицы высаживайте на глубину 6–10 см, соблюдая расстояние между ними в 15–20 см, после посадки хорошо полейте. Уже следующей весной вы получите очаровательные белые или кремовые «звездочки», которые прекрасно смотрятся в бордюрах, рокариях и вдоль садовых дорожек. Посадите птицемлечник осенью — и встретьте весну с новым луковичным чудом.

