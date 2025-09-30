Цветок-фонтан с голубыми шарами соцветий: этот многолетник превратит сад в тропический оазис

Агапантус, или африканская лилия, — это экзотический многолетник с шарами соцветий голубого, белого или сиреневого оттенка. Этот цветок-фонтан превратит сад в тропический оазис!

Главные преимущества агапантуса: продолжительное цветение с июня по сентябрь, мощные цветоносы высотой до 1,5 метра, украшенные десятками колокольчатых цветков, и способность расти на одном месте до 10 лет.

Уход включает регулярный полив летом, подкормки комплексным удобрением раз в месяц и мульчирование на зиму толстым слоем торфа или опилок. Агапантус эффектно смотрится у водоемов, в миксбордерах и как солитер на газоне, привлекая бабочек и пчел.

Осенняя посадка агапантуса допустима исключительно в теплых климатических зонах (Крым, Кавказ, Краснодарский край), в других регионах его нужно сажать весной после последних заморозков.

