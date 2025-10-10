Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 22:42

Изменения в характере оказались симптомами смертельной болезни

The Sun: внезапная угрюмость может являться симптомом рака мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкая перемена в характере человека может служить тревожным сигналом развития тяжелого заболевания, пишет The Sun. В качестве примера издание приводит историю британца Марка Гаррея, чья угрюмость оказалась симптомом рака мозга.

Его супруга Джина рассказала, что однажды поведение мужа резко изменилось. Его добродушные жалобы превратились в повышенную критичность и раздражительность.

Хотя это волновало меня, отчасти мы списывали это на возраст, никогда не представляя, что это может быть что-то более зловещее, — рассказала женщина.

Вскоре у 70-летнего Марка начались судороги и слуховые галлюцинации. Обследование выявило опухоль. Диагноз — глиобластома — оказался смертельным, и, несмотря на лечение, мужчина скончался.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании узнал о раке крови, когда заметил, что его рост уменьшился на пять сантиметров. Здоровье 60-летнего мужчины начало ухудшаться из-за боли в спине. Пэдли долгое время игнорировал дискомфорт, принимал болеутоляющие и продолжал вести привычный образ жизни. Только спустя восемь месяцев мужчина решился обратиться к врачу.

онкология
характер
Великобритания
симптомы
