Мужчина уменьшился в размерах из-за страшного недуга Житель Британии узнал о раке крови из-за уменьшения роста на пять сантиметров

Житель Великобритании узнал о раке крови, когда заметил, что его рост уменьшился на пять сантиметров. В беседе с Daily Mirror он поделился подробностями о своем заболевании. Здоровье 60-летнего мужчины начало ухудшаться из-за боли в спине.

Пэдли долгое время игнорировал дискомфорт, принимал болеутоляющие и продолжал вести привычный образ жизни. Только спустя восемь месяцев мужчина решился обратиться к врачу. Рентгеновское обследование выявило перелом позвоночника. Врач спросил его о возможных падениях, и Пэдли вспомнил лишь инцидент в автобусе 20 лет назад.

После этого мужчине понадобилось еще несколько месяцев, чтобы выяснить причину перелома. В итоге у него нашли миелому, которая разрушала его кости. Пэдли отметил, что этот вид рака крови сложно диагностировать, так как он не имеет специфических симптомов, и многие из них можно спутать с естественными процессами старения или значительно менее серьезными заболеваниями.

Пэдли прошел курс лечения и назвал дату 12 марта 2024 года началом ремиссии. Однако врачи предупредили его о возможности рецидива болезни. Мужчина выразил надежду на то, что сможет прожить еще много лет до повторного появления недуга.

