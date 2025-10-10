Алые махровые цветы и пушистая зелень: этот цветок при осенней посадке порадует уже в мае

Махровый пион тонколистный — это редкое сокровище для сада с уникальным сочетанием пушистой ажурной листвы и алых махровых цветов насыщенного цвета.

Его главные преимущества: невероятно раннее и эффектное цветение в мае, которое наступает раньше большинства других пионов, высокая морозостойкость и засухоустойчивость. Этот пион, занесенный в Красную книгу, образует аккуратный шаровидный куст, сохраняющий декоративность даже после цветения благодаря своим изящным нитевидным листьям.

Для осенней посадки выберите солнечное место с хорошим дренажем. Выкопайте яму 60×60 см, на дно насыпьте дренаж, затем питательную смесь из перегноя, золы и суперфосфата. Поместите деленку в яму так, чтобы почки возобновления находились на глубине всего 3–5 см, обильно полейте. При осенней посадке этот уникальный пион расцветет уже в мае и будет десятилетиями радовать вас своим роскошным цветением, наполняя сад неповторимым ароматом!

