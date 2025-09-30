Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 06:46

Лиана для быстрого озеленения сада с сотнями цветков-граммофонов: посев прост

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ипомея — это идеальная лиана для быстрого озеленения, которая всего за один сезон создает плотные зеленые ширмы с сотнями ярких цветков-граммофонов. Эта лиана идеальна для декорирования заборов, стен, создания тенистых арок и балконов.

Главные преимущества ипомеи: рекордная скорость роста (побеги достигают 3–5 метров за лето), утреннее цветение, когда каждый новый день начинается с россыпи синих, фиолетовых, розовых или белых бутонов, и неприхотливость — она растет даже на бедных почвах.

Ипомея не требует подкормок. Уход минимален: полив в засуху (но без переувлажнения), легкое рыхление почвы и удаление сорняков

Посев в открытый грунт прост: в конце мая выберите солнечное место с рыхлой дренированной почвой. Семена замочите на сутки в теплой воде, затем посейте на глубину 1–2 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. Рядом установите опоры: сетку, перголу или беседку. Всходы появятся через 5–7 дней, а уже через месяц ипомея начнет активно виться.

Ранее был назван изящный цветок для садов и балконов: кинул семена в октябре — летом клумба миниатюрных роз.

Дарья Иванова
Д. Иванова
