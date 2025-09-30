В Крыму потушили пожар в резервуаре с дизельным топливом

В Феодосии потушили пожар в резервуаре с дизельным топливом на нефтебазе, сообщила пресс-служба МЧС Крыма. Площадь возгорания составила 638 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 150 спасателей, было задействовано 56 единиц техники.

Сотрудникам Главного управления МЧС России по Республике Крым удалось стабилизировать ситуацию, — говорится в сообщении.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о пожаре в Феодосии. По его словам, причиной стало нарушение технологии сварочных работ. Он добавил, что нефтебаза не задействована в поставках ГСМ на крымские заправки, загорелись остатки мазута в старой емкости.

