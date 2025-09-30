Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 09:01

В Крыму потушили пожар в резервуаре с дизельным топливом

В Феодосии потушили пожар в резервуаре с дизельным топливом на нефтебазе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Феодосии потушили пожар в резервуаре с дизельным топливом на нефтебазе, сообщила пресс-служба МЧС Крыма. Площадь возгорания составила 638 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 150 спасателей, было задействовано 56 единиц техники.

Сотрудникам Главного управления МЧС России по Республике Крым удалось стабилизировать ситуацию, — говорится в сообщении.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о пожаре в Феодосии. По его словам, причиной стало нарушение технологии сварочных работ. Он добавил, что нефтебаза не задействована в поставках ГСМ на крымские заправки, загорелись остатки мазута в старой емкости.

До этого крупный пожар охватил банный комплекс «Восточные бани» на улице 9 Мая в Москве. Возгорание распространилось на кровлю и второй этаж здания, вызвав обрушение конструкции на площади 10 квадратных метров. При этом общая территория, затронутая огнем, достигла 300 квадратных метров. Сотрудникам экстренной службы удалось локализовать возгорание. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Россия
Крым
Феодосия
пожары
