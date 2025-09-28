«Восточные бани» в Москве охватил мощный пожар

Крупный пожар охватил банный комплекс «Восточные бани» на улице 9 Мая в Москве, сообщает Telegram-канал «112». Возгорание распространилось на кровлю и второй этаж здания, вызвав обрушение конструкции на площади 10 квадратных метров, при этом общая территория, затронутая огнем, достигла 300 квадратных метров.

Сотрудникам экстренной службы удалось локализовать возгорание и не допустить его дальнейшего распространения. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Ранее стало известно о серьезном возгорании в одном из московских питомников для собак, приведшем к гибели 13 животных и побегу еще 30. Причиной инцидента назван непотушенный окурок гостя, отмечавшего в заведении свой день рождения. Виновник происшествия также пострадал, получив ожоги. Его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Кроме того, в МЧС сообщили о гибели жительницы Санкт-Петербурга при возгорании в однокомнатной квартире на проспекте Ветеранов. Для ликвидации чрезвычайного происшествия на место выехали 15 сотрудников экстренной службы с тремя единицами специальной техники.