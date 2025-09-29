В Крыму загорелся резервуар с остатками дизельного топлива МЧС: в Феодосии горит резервуар с дизельным топливом

В Феодосии произошло возгорание резервуара с остатками дизельного топлива, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, причиной стало нарушение технологии сварочных работ.

На Феодосийской нефтебазе произошло возгорание пустой емкости. Нарушение технологии сварочных работ. Работают расчеты МЧС России, — написал Крючков.

Он добавил, что нефтебаза не задействована в поставках ГСМ на крымские заправки. Загорелись остатки мазута в старой емкости.

По данным МЧС, предварительная площадь возгорания составила 638 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. В ликвидации пожара участвуют 69 человек, привлечено 22 единицы техники.

