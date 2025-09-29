Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 15:50

В Крыму загорелся резервуар с остатками дизельного топлива

МЧС: в Феодосии горит резервуар с дизельным топливом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Феодосии произошло возгорание резервуара с остатками дизельного топлива, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, причиной стало нарушение технологии сварочных работ.

На Феодосийской нефтебазе произошло возгорание пустой емкости. Нарушение технологии сварочных работ. Работают расчеты МЧС России, — написал Крючков.

Он добавил, что нефтебаза не задействована в поставках ГСМ на крымские заправки. Загорелись остатки мазута в старой емкости.

По данным МЧС, предварительная площадь возгорания составила 638 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. В ликвидации пожара участвуют 69 человек, привлечено 22 единицы техники.

Ранее стало известно о серьезном возгорании в одном из московских питомников для собак, приведшем к гибели 13 животных и побегу еще 30. Причиной инцидента назван непотушенный окурок гостя, отмечавшего в заведении свой день рождения. Виновник происшествия также пострадал, получив ожоги. Его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Крым
пожары
дизельное топливо
Феодосия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.