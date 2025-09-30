Боец Рындовский объяснил побег украинского футболиста из страны

Футболист Александр Роспутько сбежал из страны в поисках свободы, заявил в интервью NEWS.ru боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский. Он отметил, что не знаком с игроком лично.

Я слышал эту историю, но с Александром не знаком. Если представится возможность, буду рад познакомиться. Многие спортсмены делают этот шаг в поисках свободы и стабильности. Люди, которые фабрикуют образ врага, — это кричащее меньшинство. Сила все равно в молчаливом большинстве. Я уверен, он делает свою работу и старается не смотреть на эту ситуацию, — заявил Рындовский.

Ранее он рассказал о пытках киевскими силовиками в марте 2022 года. Боец отметил, что при задержании никаких обвинений ему выдвинуто не было.

До этого Рындовский заявил, что готов выступать под флагом России, если получит гражданство, поскольку чувствует себя в РФ как дома. Он отметил, что провел три года в Европе, Бразилии и ОАЭ, но нигде не ощущал такой близости, как среди славянских народов. По словам спортсмена, именно в России он не чувствует себя гостем.