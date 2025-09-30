Раскрыто, почему родные погибших в «Крокусе» не ходят на заседания суда Родственники погибших при теракте в «Крокусе» не приходят на заседания суда

Родственники погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не приходят на заседания суда по уголовному делу в отношении обвиняемых, сообщил один из участников процесса. По его словам, которые приводит РИА Новости, так люди избегают переживания трагедии заново.

Родственники на заседания почти не ходят, чтобы не переживать трагедию и страдания от потери заново. За все время только несколько раз приходили родственники погибшего человека, чаще всего как раз приходят те, кто мало что видел, — отметил он.

Ранее сообщалось о смерти еще одного из пострадавших при теракте в «Крокусе» — 53-летнего Дмитрия Сараева. Во время стрельбы в концертном зале мужчина получил пулевое ранение в спину. Все это время он проходил тяжелое лечение. В результате теракта общее число погибших достигло 150 человек.

Тем временем защита потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» направила ходатайство о наложении ареста на активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина. Адвокат Игорь Трунов добавил, что ходатайство принято Следственным комитетом РФ. Мера направлена на обеспечение прав потерпевших на возмещение вреда по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.