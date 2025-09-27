После долгой борьбы за жизнь умер пострадавший при теракте в «Крокусе»

После долгой борьбы за жизнь умер пострадавший при теракте в «Крокусе» Скончался раненый при теракте в «Крокусе» Дмитрий Сараев

Погиб еще один из пострадавших при теракте в «Крокусе» — 53-летний Дмитрий Сараев, сообщил адвокат пострадавших Игорь Трунов в комментарии для RT. По его словам, во время стрельбы в концертном зале мужчина получил пулевое ранение в спину. Все это время он проходил тяжелое лечение.

Дмитрий Сараев являлся директором концертной компании Riff Agency. Это агентство организовало первые гастроли в России таких групп, как Dream Theater, Sons of Apollo, Asia и многих других. В результате теракта общее число погибших достигло 150 человек. По информации Следственного комитета, один человек числится пропавшим без вести, а более 600 получили ранения.

Ранее сообщалось, что шоумены Сергей Светлаков и Андрей Малахов больше не фигурируют в деле о теракте в «Крокусе», хотя они присутствовали в концертном зале во время нападения. Телеведущих не вызвали для дачи свидетельских показаний в Мосгорсуд.

До этого Игорь Трунов сообщил о направлении ходатайства от защиты потерпевших по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Ходатайство касается наложения ареста на активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина. Следственный комитет РФ принял данное ходатайство к рассмотрению. Эта мера призвана обеспечить права потерпевших на возмещение вреда по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.