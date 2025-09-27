Mash: двое артистов пропали из дела о теракте в «Крокусе» Mash сообщил, что Светлаков и Малахов пропали из дела о теракте в «Крокусе»

Telegram-канал Mash сообщил, что шоумены Сергей Светлаков и Андрей Малахов пропали из дела о теракте в «Крокусе», при этом они находились в концертном зале во время стрельбы. Mash уточняет, что телеведущих не вызвали в качестве свидетелей в Мосгорсуд.

При этом, как пишет Mash, Светлаков рассказывал, что был на концерте. Также, по данным канала, выяснилось, что там был и Малахов, хотя в прессе это не освещалось. Согласно сведениям Mash, он скрывает, что был на концерте «Пикника».

Ранее выяснилось, что фигуранты дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим. У обвиняемых нет имущества, достаточного для покрытия заявленных исков.

Тем временем защита потерпевших по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» направила ходатайство о наложении ареста на активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина. Адвокат Игорь Трунов добавил, что ходатайство принято Следственным комитетом РФ. Мера направлена на обеспечение прав потерпевших на возмещение вреда по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.