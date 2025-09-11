Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 11:18

Пострадавшие в теракте в «Крокусе» могут остаться без компенсаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуранты дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим, сообщил РИА Новости участник судебного процесса. По его словам, у обвиняемых нет имущества, достаточного для покрытия заявленных исков.

У них нет таких средств и имущества, которое покрывало бы заявленные иски. Кроме того, четверо фигурантов из бедных семей, — уточнил источник.

Имущество фигурантов было арестовано еще на стадии следствия. При этом не уточняется, о каких именно активах идет речь, а также касается ли арест всех 19 обвиняемых или лишь части из них.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание перед концертом, открыли стрельбу по людям и подожгли зал. Погибли 149 человек, более 550 получили ранения.

Пострадавшие при теракте в «Крокусе» до сих пор проходят лечение от полученных травм. Многие пострадавшие продолжают бороться с последствиями ожогов и психологическими нарушениями. Лечение включает как физическую реабилитацию, так и психологическую помощь.

Крокус Сити Холл
теракты
компенсации
пострадавшие
иски
