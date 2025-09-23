Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» подали новое ходатайство

Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» подали новое ходатайство Потерпевшие по делу «Крокуса» просят следствие арестовать имущество Агаларовых

Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» направила ходатайство о наложении ареста на активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина, сообщил адвокат Игорь Трунов. Ходатайство принято Следственным комитетом РФ, пишет ТАСС.

Просим Следственный комитет РФ принять срочные меры для наложения ареста на имущество владельцев компании Crocus Group, АО «Крокус», ЧОП «Крокус профи», АО «Крокус интернешнл», — указал юрист.

Мера направлена на обеспечение прав потерпевших на возмещение вреда по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По словам Трунова, после начала эвакуации большая часть зрителей и посетителей концертного зала не смогли своевременно покинуть помещения. Причина заключалась в том, что часть эвакуационных выходов была заперта. Система пожаротушения также не сработала.

В результате теракта погибли не менее 139 человек. Уголовное дело по статье 238 УК РФ было возбуждено 25 марта 2024 года в отношении неустановленных лиц.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим. У обвиняемых нет имущества, достаточного для покрытия заявленных исков.