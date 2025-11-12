Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 07:07

Комментарий о теракте в «Крокусе» привел в суд пользователя Сети

Суд арестовал жителя Москвы за экстремистский комментарий под постом о «Крокусе»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Московский суд вынес решение об административном аресте гражданина России, оставившего экстремистский комментарий под публикацией о теракте в «Крокус Сити Холле». Мужчина был заключен под стражу на 14 суток за распространение материалов, возбуждающих ненависть и вражду, пишет РИА Новости.

Согласно судебным документам, инцидент произошел в новостном Telegram-канале, где под постом о теракте пользователям предлагалось высказать свое мнение об организаторах нападения. В своем комментарии гражданин использовал уничижительный синоним слова «русские», что было расценено как экстремистское высказывание.

В материалах дела отмечается, что мужчина считал свою реплику «остроумной». На нарушителя был составлен административный протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства за массовое распространение экстремистских материалов. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

Ранее сообщалось, что МВД России переобъявило в розыск, в том числе международный, родственника одного из четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который находится в бегах. Фигуранта также внесли в перечень террористов.

Крокус Сити Холл
комментарии
посты
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти хотят внедрить для выпускников медвузов отработки до трех лет
Названа стоимость самого дешевого билета на «Щелкунчика»
Москвичам пообещали зимнюю погоду на следующей неделе
Россия проиграла суд по делу о строительстве здания посольства
Юрист раскрыл, отправят ли похитителей бордер-колли в тюрьму
«Обглодали до костей»: судмедэксперт назвал три варианта пропажи Усольцевых
Готовим теплицу к сезону: простая уборка и дезинфекция для богатого урожая
Новый котел для ВСУ, коллапс логистики: новости СВО к утру 12 ноября
Вернулся в РФ, а сим-карта не работает: что случилось, как вернуть связь
В СК отреагировали на жуткий инцидент с травмированием ребенка из-за купюры
Водители легковушек получают штрафы из-за хитрости владельцев грузовиков
Землю накрыла очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 ноября: инфографика
Губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Ростовскую область
Овечкин отличился в матче против «Каролины»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 ноября
Германия нашла способ расторгнуть контракт с российским «Ямалом»
Стало известно, сколько БПЛА сбили в российским небе за ночь
ВСУ начали сбрасывать российским бойцам купюры со «взрывными» QR-кодами
Скумбрия, маринованная в кетчупе! Очень просто и вкусно
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.