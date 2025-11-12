Комментарий о теракте в «Крокусе» привел в суд пользователя Сети Суд арестовал жителя Москвы за экстремистский комментарий под постом о «Крокусе»

Московский суд вынес решение об административном аресте гражданина России, оставившего экстремистский комментарий под публикацией о теракте в «Крокус Сити Холле». Мужчина был заключен под стражу на 14 суток за распространение материалов, возбуждающих ненависть и вражду, пишет РИА Новости.

Согласно судебным документам, инцидент произошел в новостном Telegram-канале, где под постом о теракте пользователям предлагалось высказать свое мнение об организаторах нападения. В своем комментарии гражданин использовал уничижительный синоним слова «русские», что было расценено как экстремистское высказывание.

В материалах дела отмечается, что мужчина считал свою реплику «остроумной». На нарушителя был составлен административный протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства за массовое распространение экстремистских материалов. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

Ранее сообщалось, что МВД России переобъявило в розыск, в том числе международный, родственника одного из четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который находится в бегах. Фигуранта также внесли в перечень террористов.