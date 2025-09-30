Уиткофф указал на неочевидную связь конфликта в секторе Газа и на Украине

Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа может отразиться на конфликте на Украине, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в интервью Fox News. По его словам, глава Белого дома хочет видеть «всеобщий мир».

Президент хочет видеть всеобщий мир. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может, даже будет применено к России и Украине, — поделился Уиткофф.

Ранее сообщалось, что в Белом доме прошла встреча Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политик заявил о поддержке мирного плана американского лидера по сектору Газа. При этом израильский глава предупредил, что в случае саботажа со стороны ХАМАС его страна готова действовать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа планируется создать особую экономическую зону с льготными тарифами для «стран-участниц». Четкого варианта документа пока нет, его разработкой займутся эксперты, которые уже занимались проблемами Ближнего Востока.