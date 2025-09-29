Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:28

Цветок с ароматом ландыша и цитруса: распускается колокольчиками всех оттенков радуги

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фрезия — это изысканный луковичный цветок с неповторимым ароматом, сочетающим нотки ландыша, цитруса и свежести. Он длительно цветет, с июля по сентябрь, распускаясь колокольчиками всех оттенков радуги (белыми, желтыми, оранжевыми, розовыми, фиолетовыми).

Уход заключается в регулярном поливе (но без переувлажнения), подкормках комплексным удобрением каждые две недели и подвязке цветоносов, которые могут достигать 40–50 см в высоту.

Для посадки на даче выберите солнечное, защищенное от ветра место с легкой плодородной почвой. В середине мая, когда почва прогреется до 10–15 °C, высадите луковицы на глубину 5–8 см на расстоянии 10–15 см друг от друга. Предварительно обработайте их фунгицидом и обеспечьте хороший дренаж — фрезия не выносит застоя воды. После посадки полейте и замульчируйте торфом.

Осенью, после пожелтения листьев, луковицы выкопайте, просушите и храните до весны в прохладном месте.

Ранее был назван многолетник, который при осенней посадке уже в апреле-мае превращает клумбу в плотный ковер из ярких цветов.

