Российские летчики посадили вертолет после атаки дрона Пилот Воевода: российский Ми-8 аккуратно посадили после атаки дрона

Российский вертолет Ми-8, атакованный украинским беспилотником, смог успешно приземлиться, сообщил пилот с позывным Воевода в своем Telegram-канале. По его словам, экипаж не пострадал и был эвакуирован. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Воевода отметил, что посадка была выполнена очень аккуратно. Пилот подчеркнул значительную помощь, которую оказали радиостанции, предоставленные волонтерами.

Ранее Воевода сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали вертолет Ми-8 Федеральной службы войск национальной гвардии России. По данным пилота, воздушное судно подверглось атаке беспилотника в момент взлета. Инцидент произошел на значительном удалении от линии фронта. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

25 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о крушении вертолета Ми-28 в пределах региона. По данным Минобороны, причиной авиапроисшествия стала техническая неполадка воздушного судна. Катастрофа случилась в ходе планового учебного полета.